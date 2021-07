PRF apreende 2,7 toneladas de maconha em meio a carga de feijão, em Ubiratã

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na tarde desta segunda-feira, 2,7 toneladas de maconha escondida sob uma carga de feijão, transportada em um caminhão.

O flagrante ocorreu por volta das 16h15, na rodovia BR 369, em Ubiratã. Os policiais suspeitaram do veículo e na abordagem localizaram os tabletes de maconha embaixo de sacos de feijão.

A ação contou com o apoio da Polícia Civil de Ubiratã. O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da cidade, juntamente com a carga de drogas. No total a apreensão resultou em 2.719 quilos do entorpecente.

Informações: Assessoria de Comunicação/PRF