Mais 10 pregões eletrônicos e presenciais em Campo Mourão

Através de release encaminhado aos órgãos de comunicação, o Observatório Social do Brasil (OSB/Campo Mourão) divulgou nesta segunda-feira (12/7) as licitações lançadas pela administração municipal nos últimos dias. Os avisos das licitações são publicados nas edições do Órgão Oficial Eletrônico do Município.

No próximo dia 19, o Poder Executivo de Campo Mourão vai realizar três pregões presenciais: 9 horas – contratação de empresa para fornecimento de peças novas e/ou originais, com prestação de serviços nos veículos leves, pesados, motocicletas, caminhões e máquinas pesadas das secretarias municipais; 10 horas – contratação de empresa para fornecimento de passagens terrestres para utilização de indivíduos e famílias usuárias dos serviços, programas e ações da Secretaria da Ação Social; 14 horas – contratação de empresa para prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria para atendimento no ambulatório de saúde mental da Secretaria da Saúde; 15 horas – contratação de empresa prestadora de serviços para abate e extração de árvores dentro do cemitério municipal São Judas Tadeu.

Para o dia 21, às 9 horas, está marcado pregão presencial para a contratação de empresa para fornecimento de peças novas e/ou originais, com prestação de serviços nos veículos leves, pesados, motocicletas, caminhões e máquinas pesadas das secretarias municipais.

Mais três licitações estão agendadas para o dia 22. Serão dois pregões presenciais: 9 horas – prestação de serviço de lavagem e higienização dos veículos oficiais, leves e pesados, pertencentes às secretarias do município; 10 horas – aquisição de cortinas em black-out de vinil branco/cinza para as unidades de saúde da Secretaria da Saúde. Às 9 horas também acontecerá um pregão eletrônico para a aquisição de um veículo zero quilômetro, com recurso do governo estadual (Secretaria do Desenvolvimento Urbano), para a execução do Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios (PAM).

A prefeitura também marcou para o próximo dia 26, às 9 horas, a realização de tomada de preços para a contratação de empresa visando a conclusão da ampliação da escola municipal Cidade Nova.

A Fundação Cultural de Campo Mourão (Fundacam) programou para o dia 16, às 9 horas, a realização de pregão eletrônico destinado à aquisição parcelada de materiais elétricos e eletrônicos para uso nos prédios da instituição.