Mulher é agredida pelo ex-marido na igreja, em Ubiratã

Um homem de 47 anos foi preso pela Polícia Militar, por volta das 21h desse domingo, após agredir a esposa, que participava de um culto, em Ubiratã. A mulher relatou que estava na igreja quando foi surpreendida pelo ex-marido, que chegou com o filho na porta e a chamou para fora.

O homem estava embriagado e teria perguntado à ex o nome da pessoa que ela estaria se relacionando. Após insistir, o homem pegou a filha pelo braço e perguntou quem seria a pessoa que a mãe dela estaria.

Após isso, o acusado ficou bastante alterado e empurrou a mulher. Pessoas que estavam no local impediram as agressões e também foram ameaçadas por ele.

A mulher disse à PM que o ex-marido tentou atear fogo em seu cabelo, bem como ameaçou de morte e que colocaria fogo na casa dela. Após o ocorrido, o homem saiu do local com um dos filhos do casal.

Após ser informada, uma equipe da PM foi até o possível endereço do acusado e o localizou. Ele foi preso e encaminhado até a delegacia para que fossem adotadas as devidas providências.