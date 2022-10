Motorista abandona carro e PM apreende 86 kg de drogas em Ubiratã

Um veículo VW/Fox de cor vermelha, foi apreendido após ser abandonado pelo motorista com 86 kg de drogas. A apreensão ocorreu nesta sexta-feira, 21, nas imediações da comunidade Curva da Onça, em Ubiratã.

O motorista teria fugido de uma tentativa abordagem perto de Nova Aurora, momento em que policiais militares de Ubiratã realizaram bloqueios em pontos estratégicos e conseguiram localizar o carro.

No entanto, o motorista conseguiu desembarcar do carro e fugiu. Em buscas na área os policiais localizaram 86 quilos de maconha divididos em seis fardos. A droga e o veículo foram apreendidos e encaminhados para as devidas providências.