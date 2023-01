Homem não aceita separação, invade casa da ex-mulher e é preso por violência doméstica em C. Mourão

Um homem de 55 anos foi preso pela Polícia Militar na noite desse domingo, acusado de invadir a residência da ex-esposa, no jardim Lar Paraná. Os policiais foram até o local após informações de que ele teria pulado o muro da casa a fim de ameaçar e agredir a ex.

No local, a PM fez contato com o moradora, com o filho e com o acusado. O filho disse que o casal está separado há cerca de 2 anos, porém o pai não aceita a separação e tem ameaçado a ex-mulher, bem como tem perseguido a vítima.

O homem, que aparentemente estava sob efeito de álcool, resistiu à voz de prisão, haja vista o interesse das vítimas em representação. Ele foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos.