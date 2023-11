PRF fiscaliza ônibus com torcedores argentinos que cruzaram a fronteira em Foz do Iguaçu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza a fiscalização de todos os ônibus de torcedores argentinos que ingressaram no Brasil pela fronteira de Foz do Iguaçu. As equipes da PRF verificaram as condições dos veículos, os equipamentos obrigatórios e as documentações necessárias para a circulação no país. Os ônibus também estão sendo acompanhados por forças policiais que participam de operação conjunta de segurança.

Durante todo o feriado de 2 de novembro e nesta sexta-feira (3), equipes da PRF estão na aduana da Ponte Tancredo Neves, realizando a fiscalização de ônibus que levavam os torcedores do clube Boca Juniors, que disputa a final da Copa Libertadores da América no próximo sábado (4), no Maracanã, na capital carioca.

Os policiais rodoviários federais fiscalizam as condições dos equipamentos obrigatórios de segurança e as documentações dos veículos, além das informações dos condutores e listas de passageiros. A estimativa é que até o momento já tenham passado cerca de 2100 passageiros e ainda irão passar mais mil torcedores pela aduana.

Os veículos fiscalizados também estão sendo escoltados pela Polícia Militar do Paraná nos trechos rodoviários, para garantir a segurança viária e orientar os motoristas sobre locais de parada adequados.