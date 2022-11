Caminhoneta usada por vítima de latrocínio é encontrada em Ubiratã

Foi localizada na manhã desta sexta-feira, 25, a caminhonete Chevrolet S-10, pertencente a Verônica Olinto de Lima, 39 anos, encontrada morta na terça-feira, 22, em Ubiratã. Ela foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte).

O veículo estava às margens do Rio Carajás, estrada Machado, em uma área de mata na região da Vila Yolanda.

Verônica saiu de casa desde na noite de segunda-feira, 21, para buscar um pedido de lanche em um estabelecimento e não retornou. Familiares registraram o desaparecimento na delegacia a o corpo foi encontrado nas proximidades do Clube dos 40, no dia seguinte, com sinais de estrangulamento.