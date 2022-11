Final de semana com o comércio movimentado pela Black Friday

A expectativa dos empresários e também dos consumidores é de um final de semana com muito movimento no comércio de Campo Mourão, devido à realização de mais uma edição da Black Friday nesta sexta-feira e sábado. Por toda a cidade, as lojas apresentam material publicitário anunciando grandes descontos em mercadorias, que é a principal característica da Black Friday.

A cada ano, mais empresas aderem a promoção que, efetivamente, conquistou os brasileiros e também os mourãoenses. Levantamentos realizados por entidades empresariais revelam que o volume de vendas cresce significativamente a cada ano, atraindo consumidores de todas as idades, faixa de renda, etc. Empresas dos mais diferentes portes, que comercializam os mais diferentes produtos, participam da promoção.

Nesta sexta-feira (25/11), o atendimento aos consumidores no comércio de Campo Mourão vai se estender até às 22 horas. Também no sábado (26/11), o comércio vai funcionar em horário especial: das 9 às 17 horas.