Acidente na rodovia PR-487 deixa seis feridos

Seis pessoas, entre elas um bebê, ficaram feridas, mas sem gravidade após colisão entre dois veículos, na rodovia PR-487, entre Campo Mourão e Luiziana. A batida ocorreu no início da tarde de hoje, a cerca de 5km da fazenda Onça Parda.

Segundo as informações, o motorista de um Toyota Corolla seguia sentido Campo Mourão a Luiziana, quando perdeu o controle da direção por conta de um outro carro que vinha em sentido contrário, forçando uma ultrapassagem.

Para não bater de frente, ele fez uma manobra brusca, conseguiu evitar o impacto, mas acabou batendo em um GM/Corsa, que também vinha em sentido oposto. Com o impacto, os dois veículos foram parar fora da pista. Seis pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. Equipes de resgate fizeram o atendimento.

O Aeromédico do Samu chegou a se deslocar ao local, mas não precisou ser usado para o deslocamento das vítimas até o hospital. A idade do bebê envolvido no acidente não foi divulgada.