Bandidos tentam roubar malote em Ubiratã, policial atira e eles fogem

Dois bandidos tentaram roubar um malote com dinheiro, na área central de Ubiratã por volta das 15h30 dessa quarta-feira. No momento da abordagem, a vítima que levava o dinheiro até a agência da Caixa Econômica Federal reagiu e os criminosos desistiram do roubo.

Um policial militar estava nas proximidades e tentou abordar a dupla, mas os bandidos correram em direção a uma motocicleta Honda/Twister. Um deles teria levado a mão na cintura e sacado um objeto semelhante a uma arma de fogo, apontando em direção ao militar. O policial reagiu atirando duas vezes em direção aos ladrões, mas eles fugiram e não foram localizados.