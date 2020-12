CM/Futsal joga pelo empate para chegar às semifinais da Chave Ouro

Após uma breve parada, o Campo Mourão Futsal volta a jogar nesta quinta-feira (10), contra Dois Vizinhos, pelo Campeonato Paranaense Chave Ouro. Este é um jogo decisivo, que definirá a equipe classificada para a próxima etapa.

A primeira partida terminou com um placar de 4×2 para o Campo Mourão, que larga com vantagem nesta quinta-feira, jogando pelo empate mas confiante na vitória. O fixo Alemão é o único desfalque da equipe mourãoense. O técnico Wesley Szabo contará com todos os outros atletas para a partida. O jogo está marcado para às 14h, na Arena UTFPR (Belin Carolo), ainda com portões fechados, mas com transmissão ao vivo pelo Facebook.