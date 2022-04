Andarilho armado com faca ameaça vítima para exigir dinheiro em Ubiratã

A Polícia Militar de Ubiratã prendeu um homem na tarde desta sexta-feira, após ele ameaçar uma pessoa com uma faca. Segundo a vítima, após identificar-se como andarilho, ele pediu dinheiro e ergueu a camisa mostrando a arma, dizendo que a mesma “era para matar PM (policial militar)”.

A ocorrência foi registrada na Avenida Brasil, próximo ao Banco do Brasil. O homem intimidado pelo andarilho solicitou apoio para uma equipe policial que passava de viatura.

Informados que o suspeito havia adentrado em uma lanchonete, os policiais deslocaram até as proximidades e o abordaram quando ele saia do local. Mas ele reagiu, tentando tirar algo da cintura.

Em seguida entrou em luta corporal com os policiais que conseguiram desarmá-lo. A faca com 22cm no total, e 11cm de lâmina foi apreendida. Nos pertences dele os policiais encontraram um objeto tipo marica para uso de entorpecente tipo crack.

Ao ser questionado, admitiu ser usuário de drogas. A todo momento durante a contenção ele tentou agredir a equipe com socos e chutes. O homem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.