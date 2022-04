Campo Mourão Futsal recebe o Atlântico pela Liga Nacional

Faltam poucas horas para mais um importante compromisso do Campo Mourão Futsal pela Liga Nacional. Neste sábado (30), o mais tradicional do Paraná recebe na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Atlântico, de Erechim (RS), em duelo da quinta rodada.

Enquanto Campo Mourão busca sua primeira vitória na competição, o time gaúcho defende uma campanha regular de quatro jogos com duas vitórias, um empate e uma derrota. Já o Carneirão empatou duas e perdeu duas, também em quatro confrontos realizados. Contudo, o tricolor mourãoense vem numa crescente dentro do certame, em que conseguiu um empate importante fora de casa com o Minas na última rodada, depois de estar perdendo, e outro resultado de igualdade com o Corinthians, quando o time paulista igualou o marcador no final do jogo.

Próximos jogos – Depois do duelo deste sábado, serão dois jogos longe de casa para o Carneirão. No dia 05 de maio o adversário será o Santo André Intelli, em São Bernardo do Campo (SP), ainda pela LNF. Já no dia 10 de maio, Campo Mourão vai ao sudoeste paranaense encarar o Marreco, em Francisco Beltrão, pelo Paranaense Série Ouro.