Adolescente é assassinado a facadas em Ubiratã

Um adolescente de 14 anos, identificado inicialmente apenas por Wesley, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, 17, no bairro São Vicente, em Ubiratã. O corpo estava com diversas perfurações de faca no tórax.

As polícias Militar e a Civil foram acionadas e ouviram de testemunhas que o crime teria ocorrido por volta das 5h30 da manhã, quando foram ouvidos gritos de socorro.

O corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão que vai fazer a autópsia. A Polícia Civil vai investigar para tentar localizar o criminoso e esclarecer a causa do crime.

Informações: Carlos Dutra