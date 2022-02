Campo Mourão não vai realizar Festa do Carneiro no Buraco

A administração municipal comunica, de forma oficial, que não vai realizar a Festa Nacional do Carneiro no Buraco, o prato típico do município. A necessidade de prorrogação do estado de calamidade pública até o fim do ano por conta da pandemia de Coronavírus, o quadro atual de contaminação e o tempo necessário para organização da festa estão entre as principais razões.

O coordenador geral do município, Carlos Alberto Facco, explica que a realização da festa por parte da administração municipal exige investimentos que poderiam comprometer as finanças públicas e as metas fiscais estabelecidas para o exercício de 2022. “Nada impede que a sociedade organizada possa realizar um evento para servir o prato típico”, observa o coordenador.

Ele acrescenta que para o próximo ano será estudada a realização da festa. “Temos expectativa que este ano ficaremos livre desse quadro pandêmico e então poderemos estudar, junto com as entidades, um novo formato da festa para servir nosso prato típico”, completa.