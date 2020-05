PM aborda grupo na praça e prende foragido da justiça

Um homem de 34 anos com mandado de prisão em aberto foi preso pela Polícia Militar, por volta das 2h30 da madrugada desta quinta-feira. A ação foi conduzida por uma equipe da Radiopatrulha (RPA), que realizava patrulhamento pela área central da cidade, nas imediações da Praça São José.

Ao avistar um grupo de aproximadamente 10 pessoas consumindo bebida alcoólica no entorno do chafariz da praça, os policiais optaram por realizar a abordagem com o objetivo de identificar algum foragido da Justiça ou apreensão de ilícitos.

Ao proceder com a abordagem e verificar os dados das pessoas que ali se encontravam, foi constatado que um deles estava com mandado de prisão expedido pela Justiça da Comarca de Foz do Iguaçu, por descumprimento de medida protetiva.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para que fossem tomadas as devidas providências. Com os demais integrantes do grupo nada de ilícito foi localizado, porém todos foram orientados quanto à aglomeração no local.

Mais uma vez a Polícia Militar ressalta a importância das abordagens policiais, que é um instrumento importantíssimo na prevenção de delitos e manutenção da segurança da população.

Além de identificar possíveis indivíduos foragidos da Justiça, como neste caso específico, as abordagens também podem resultar em apreensões de entorpecentes, armas e recuperação de veículos furtados ou roubados, o que sem dúvida, traz mais segurança aos cidadãos e podem evitar que crimes mais graves venham a ser cometidos por estes grupos surpreendidos pela PM nestas situações.