Rota da Fé será destaque em Congresso Internacional na Espanha

Neste fim de semana, a Rota da Fé, projeto do Turismo Religioso e Sustentável, criado em Campo Mourão, fará parte da programação de um Congresso Internacional, em Santiago de Compostela, na Espanha.

Com o tema “As Rotas de Peregrinação como impulsionadoras do Turismo Internacional”, o evento é promovido pela tradicional Ordem do Caminho de Santiago. Terá início neste sábado (5) e encerra na segunda-feira (7), em formato híbrido, reunindo palestrantes de 21 países.

Com palestras e painéis a programação vai abordar experiências bem sucedidas e os desafios atuais que enfrentam tanto o Caminho de Santiago, que inicia no próximo dia 31 de dezembro as comemorações do Ano Santo Jacobeu como outros importantes pontos de peregrinação internacional e destinos do cristianismo, como a Terra Santa, Lourdes, Fátima ou a própria Roma.

ROTA DA FÉ

No domingo, a programação do Congresso vai abordar casos práticos de centros de peregrinação na América, quando o Brasil será representado por Ruben Moyano, coordenador da Rota da Fé.

Às 18h15 (horário da Espanha), um painel mediado por Alejandro Rubín, Vice-presidente Executivo da Ordem do Caminho de Santiago vai expor as experiências da Rota da Fé, das Missões Jesuítas do Paraguai e da “Trilha Inca”, no Perú.

Em seguida, das 19h00 às 19h50, as boas práticas e as lições aprendidas nesses três cases serão analisadas por especialistas da Espanha, Equador, México, Perú, Costa Rica e Guatemala.

Também serão abordadas experiências de desenvolvimento do turismo religioso, como será o caso da Argentina, e as oportunidades de marketing turístico que surgem neste segmento, bem como boas práticas realizadas em rotas impulsionadas em diversos países da América Latina.

Importantes líderes de entidades turísticas internacionais irão discutir durante o Congresso a cooperação para o desenvolvimento turístico.

Além do programa acadêmico, o congresso vai oferecer aos participantes a possibilidade de conhecer pontos da Galícia cortados por itinerários do Caminho de Santiago, com experiências muito singulares e degustação de gastronomia local.

Uma das atrações do evento será a criação ao vivo de um tapete floral conforme tradição local pela associação “Tapetes de Santiago”.

O Congresso receberá um máximo de 50 participantes presenciais, além de permitir a participação via Internet e conta com o apoio da Agência de Turismo da Galícia e do Instituto Nacional para a Promoção Turística da Argentina (INPROTUR).