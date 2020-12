SPC/Acicam divulga relatório de atendimentos em novembro

Foram 8.385 consultas atendidas pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), disponibilizado em Campo Mourão pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), no decorrer de novembro. O mês passado fechou com 17.065 registros ativos no cadastrado de inadimplentes do órgão: 16.585 de pessoas físicas (CPF) e 480 de pessoas jurídicas (CNPJ).

Para muitos empresários, o relatório mensal do SPC/Acicam é utilizado como “termômetro” para aferir a situação da economia local, sobretudo o desempenho do comércio de bens e serviços. O número de consultas reflete a situação das vendas e o comportamento dos consumidores diante das suas demandas. O relatório aponta ainda a situação local em relação à inadimplência.

Em novembro, o SPOC/Acicam registrou 375 inclusões de consumidores em seu cadastro de inadimplentes: 356 de pessoas físicas e 19 de pessoas jurídicas. Já as exclusões do cadastro no mesmo período somaram 345: 331 de pessoas físicas e 14 de pessoas jurídicas.

CONSULTAS

Por modalidade, o número de consultas atendidas no mês passado: SPC Mix – 4.936; SPC Mix Mais – 1.149; Cheque Analítica – 213; Insumos – 1.361; SPC Maxi – 263; SPC Busca – 36; Concentre – 11; Confirma PF + PJ – 104; SPC Mix Plus – 99 e SPC Mix Top – 213.

No balcão do SPC/Acicam (que funciona no primeiro pavimento do Centro Empresarial Cidade) foram atendidas 378 consultas em novembro. As consultas realizadas pela internet somaram 7.937 (94,65 por cento).