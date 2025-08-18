Polícia Civil intensifica buscas por foragido em Campo Mourão

A Polícia Civil do Paraná intensificou as buscas por um rapaz conhecido como “Guff”, apontado como um dos principais alvos da Justiça na região. O foragido é investigado por envolvimento em homicídios registrados em Campo Mourão e também por participação no tráfico de drogas.

Segundo informações repassadas pela polícia, o suspeito deveria estar entre os ocupantes do Vectra apreendido no último sábado (16), mas conseguiu escapar da abordagem. Desde então, equipes seguem em diligências para tentar localizar o seu paradeiro.

A Polícia Civil reforça o pedido de colaboração da população. Quem tiver informações pode entrar em contato pelos telefones 197 ou 181. As denúncias são anônimas, e o sigilo do denunciante é garantido.