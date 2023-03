Veículo furtado em Peabiru é recuperado no anel viário, em CM

Foi recuperado na madrugada deste sábado, o veículo GM/Cruze tomado de assalto em Peabiru na última terça-feira, 28. O automóvel foi recuperado em uma área de difícil acesso, nas imediações do anel viário, em Campo Mourão, com diversas avarias e sem um dos pneus.

O roubo na noite dessa terça-feira, quando a vítima saia de seu escritório. Segundo ele, o assalto foi praticado por dois rapazes. Ao entrar em seu carro, a vítima disse que foi surpreendida por um indivíduo, que bateu no vidro com uma arma de fogo dizendo “perdeu, perdeu”.

Imediatamente ele desembarcou e o rapaz, já na companhia de mais um comparsa, entraram no carro e se evadiram rumo à rodovia BR-158. Um dos ladrões seria um adolescente detido no domingo passado, com outro criminoso.

Na ocasião a dupla portava um revólver calibre 38 e foi localizada nas imediações de onde a vítima foi rendida em Peabiru. Inclusive foi apresentado uma foto do suspeito à vítima, que afirmou sem demonstrar nenhuma dúvida que seria o mesmo adolescente apreendido na ocasião anterior.