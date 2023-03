Com estrutura completa e moderna, Oftalcam recebe 1ª turma de residência médica em Oftalmologia

A cerimônia de recepção e entrega dos jalecos para os novos residentes, foi realizada no dia 1º de março. A partir de agora os residentes terão a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e habilidades em um ambiente de excelência e dedicação ao paciente.

Além de uma estrutura completa com equipamentos modernos, eles contam com ensinamento de um dos melhores corpos clínicos da região, com especialistas renomados na Oftalmologia.

A Oftalcam sempre foi reconhecida pela excelência em seu atendimento oftalmológico e agora, com a formação de novos especialistas, podemos contribuir ainda mais para a saúde ocular de nossa comunidade. “Sejam bem-vindos, queridos residentes, e que este seja o início de uma jornada de muito sucesso e aprendizado”, comunicam os diretores da Oftalcam.

Essa grande realização e conquista da Oftalcam vem de encontro ao trabalho desempenhado há alguns anos pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam), que visa potencializar e tornar o município em um diferencial do desenvolvimento econômico.

O Hospital dispõe de um ambiente amplo, equipado com aparelhos modernos para a realização dos exames oftalmológicos, tratamentos a laser e um amplo e completo centro cirúrgico.