Homem é ferido com tiro em Engenheiro Beltrão

Um homem de 44 anos foi ferido com um tiro na região das costas na madrugada desta quinta-feira, 5, no conjunto Andorinhas, em Engenheiro Beltrão. No entanto, a Polícia Militar só foi comunicada do fato hoje pela manhã.

O homem foi encontrado consciente pelos policiais. Ele disse que pouco depois da meia noite saiu para comprar cigarros, e no retorno para casa acabou alvejado por um tiro nas costas.

Ele contou que veio de São Paulo para morar em Beltrão há cerca de quatro meses e não tem rixa com ninguém. Portanto, disse desconhecer quem efetuou o disparo.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico no hospital Santa Casa e a Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias dessa ocorrência.

Com informações: Assessoria de Comunicação 11º BPM