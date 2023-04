Trilha Extrema Caminhos de Peabiru será realizada no dia 16 de abril

No próximo dia 16 de abri será realizada a Trilha Extrema Caminhos de Peabiru, um circuito de cerca de 10km, saindo do Rancho do Vale (numa colina, a 2 km do centro da cidade de Pebiru). A largada será as 7h30, com chegada prevista entre 11h30 e 12h.

O trajeto inclui passagens por obstáculos ao longo da trilha, como arrasto na lama, obstáculos de pneus, atravessar o rio por Falsa Baiana, andar dentro do rio (raso), passar por debaixo de ponte, tudo isso passando por sete cachoeiras.

Serão 200 trilheiros inscritos divididos em 10 grupos de 20 que largam separadamente. Cada grupo terá dois Guardiões da Trilha (guias) acompanhando. O objetivo é terminar a trilha em grupo, os 20 participantes juntos. A competição será do grupo, e consigo, testando seus limites.

As inscrições serão abertas na segunda-feira, dia 10 de abril, às 10h no link na bio da página do Instagram @caminhosdepeabiru. Também pode ser solicitada por meio de whatsapp (44 9 9975-8280 (Arléto Rocha). Inscrições são limitadas e terminam rápido.

A inscrição será beneficente. Após inscrito no formato online, no dia 16 de abril no ato do credenciamento, a inscrição se consolida com a entrega de dois litros ou mais de água de coco para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Peabiru.

A expectativa é arrecadar cerca de 400 litros de água de coco aos assistidos pela Rede. A realização do evento é da Prefeitura Municipal de Peabiru por meio de sua Secretaria de Turismo e Conselho de Turismo com a execução do grupo Família Caminhos de Peabiru/Guardiões da Trilha e espaço cedido pelo Rancho do Vale.