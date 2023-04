Tradição há mais de 20 anos, Peabiru realiza o Auto da Paixão de Cristo nesta sexta

Será realizado nesta sexta-feira, 7, em Peabiru, o Auto da Paixão de Cristo, promovido pela Igreja Católica, com execução da Pastoral da Juventude. São cerca de 80 pessoas envolvidas, entre crianças, jovens e adultos da comunidade.

Após a fase aguda pandemia, a encenação está de volta, mantendo uma tradição de mais de 20 anos. Em 2020, 2021 e 2022 não aconteceu devido a covid 19.

A encenação acontece no ginásio de esportes Ari da Silva de Peabiru, às 19h. Assim que Cristo é Crucificado, todos saem do ginásio e caminham em procissão até a Praça Central, levando a escultura do escultor José Moser, “Cristo Morto” o qual será colocado na “gruta” até domingo, onde haverá a ressurreição.

A direção do Auto da Paixão é do ator Anderson Paulino. O evento reúne milhares de pessoas na praça central da cidade e o ingresso é um quilo de alimento não perecível para ser revertido a entidades filantrópicas.