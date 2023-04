Sanepar é multada por constante falta de água no bairro Fortunato Perdoncini

O Procon de Campo Mourão multou a Sanepar após diversas reclamações de desabastecimento sem aviso prévio no bairro Fortunato Perdoncini. Diversos consumidores procuraram o Procon, para relatar falta de água durante dias inteiros sem qualquer notificação prévia da empresa.

“Os consumidores ficam até dois dias sem água para higiene e necessidades básicas, e a Sanepar foi notificada várias vezes para apresentar explicações antes do Procon aplicar a multa”, afirma Sidnei Jardim, Diretor do Procon.

Apesar das notificações, a prática continuou ocorrendo e a empresa negou-se a realizar desconto na fatura daqueles consumidores que não possuem caixa d’água com base em resolução da Agepar, que também foi notificada para prestar esclarecimentos.

Os consumidores relatam muito descaso da sanepar. Algumas ligações quando fala que é do Fortunato por coincidência a ligação cai. Em outros casos as atendentes falam que no sistema da sanepar aparece que o abastecimento está normal enquanto na realidade o bairro está há horas sem água.

Outra situação curiosa é o fato de ás vezes faltar água em determinadas ruas do bairro e em outras estar com abastecimento normal. Sidnei finaliza dizendo que o desabastecimento deve ser avisado previamente ao consumidor, exceto em caso de força maior.