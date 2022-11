Rodovias voltam a ser interditadas por caminhoneiros na região

As manifestações idealizadas por caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e contrários com o resultado das eleições, foram retomadas na região de Campo Mourão na manhã desta segunda-feira.

Vários pontos de bloqueios foram divulgados pelo 11º Batalhao da Polícia Militar de Campo Mourão. Até o momento foram detectados, segundo o 11º BPM, sete pontos, nos municípios de Ubiratã, Juranda, Campina da Lagoa, Mamborê, Engenheiro Beltrão e Barbosa Ferraz.

Os manifestantes estão às margens da pista e o fluxo segue normalmente, porém nos municípios de Campo Mourão (Parque Industrial da Coamo) e Peabiru a interdição é total.

Segundo o comando do 11º BPM, a situação é delicada, tensa o que exige muita calma para as tratativas. “A Polícia Militar está sentinela observando, orientando e coibindo”, informou o comandante do 11º BPM, tenente coronel Adaucto Nascimento Giraldes de Almeida.

Moradores de Campo Mourão, que trabalham em Peabiriu e Engenheiro Beltrão foram avisados ao embarcarem na estação rodoviária de Campo Mourão de que os ônibus poderiam retornar, caso fossem barrados no bloqueio. Um deles informou a reportagem do Tasabendo.com agora há pouco que o coletivo permanece parado no local há mais de meia hora.

Por volta das 8h, o 11º BPM emitiu nota informando que havia cerca de 1km de de fila para cada lado do bloqueio entre Peabiru e Engenheiro Beltrão, com liberção apenas para ambulância, carga viva, pessoas com consulta médica e medicamentos.