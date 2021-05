Procurado por roubo pela Justiça da comarca de Peabiru é preso em Campo Mourão

A Polícia Militar prendeu um rapaz de 22 anos, que estava com um mandado de prisão em aberto. A equipe realizava patrulhamento pela rua Juarez Ribeiro do Prado, na área central de Campo Mourão, quando percebeu o nervosismo do jovem ao avistar a viatura.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém ao verificar os dados pessoais foi constado o mandado judicial por roubo, expedido pela Justiça de Peabiru.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as devidas providências.