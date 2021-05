Unespar/Campo Mourão promove Jornada Empreendedora

O campus Campo Mourão da Unespar vai promover, na próxima semana, a Jornada Empreendedora da Unespar. O evento é on-line e gratuito, de segunda a sexta-feira (24 a 28), das 20 às 21 horas, pelo Google Meet.

A Jornada é promovida em uma parceria entre o Colegiado de Administração do campus, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae/PR) e Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA-PR), seccional de Campo Mourão.

O evento é aberto a todos os estudantes dos cursos de Administração, Gestão e áreas afins. Os participantes receberão certificado. Mais informações pelo e-mail [email protected]

Link para inscrição em: https://tinyurl.com/esn9hher