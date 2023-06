Polícia Rodoviária de Peabiru faz duas apreensões de contrabando em ônibus na PR-317

As apreensões de contrabando trazidos do Paraguai estão se multiplicando na região, com grande parte das apreensões sendo feitas pela Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru. Apenas na noite dessa quarta-feira, 21, foram mais duas ocorrências.

Na primeira abordagem a um ônibus que fazia a linha de Toledo para Maringá, os policiais encontraram três bolsas no bagageiro, contendo mercadorias descaminhadas do Paraguai.

Ao consultar os bilhetes de passagens, foram identificados dois passageiros como proprietários das mercadorias. Um homem de 28 anos, residente em Uberlândia/MG, e uma mulher de 30 anos,residente em Foz do Iguaçu. As mercadorias, a maioria eletrônicos, não possuíam nota fiscal e foram entregues à Receita Federal de Maringá.

Já por volta das 23, em nova abordagem a um ônibus que seguia de Foz do Iguaçu para São Paulo, a equipe apreendeu mais uma grande quantidade de produtos provenientes do Paraguai.

As mercadorias pertenciam a cinco pessoas: J.S., uma mulher de 48 anos; F.A.C., uma mulher de 57 anos; E.S.C., um homem de 44 anos; e L.C.S., uma mulher de 21 anos. Todos eles eram moradores de Foz do Iguaçu. Os cinco passageiros e as mercadorias foram encaminhados para a Receita Federal de Maringá para os devidos procedimentos.