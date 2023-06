Procon conquista carro próprio após 30 anos de existência

O Procon de Campo Mourão em parceria com a Procuradoria Geral do Município conquistou seu primeiro veículo próprio em 30 anos de existência. A finalidade do carro é ampliar e agilizar os trabalhos externos do referido órgão.

“Os objetivos do Procon é orientar, educar, defender e proteger o consumidor. Dentro desses objetivos a fiscalização é totalmente necessária e esse veículo chegou para agilizar essa nossa tarefa. Ele também é utilizado em serviços administrativos e em diligências para verificação de denúncias feitas por consumidor” afirma Sidnei Jardim, Diretor do Procon de Mourãoense.

Recentemente também foram adquiridos os coletes de identificação para todos os servidores do Procon, material este que mais identificação, visibilidade e respeito nas visitas de fiscalizações, atuações, e em apurações de diligências referentes às denúncias recebidas.

Já para trabalhos administrativos foram comprados projetor de slides, notebook, computadores novos, impressoras novas, webcams, headsets, scanners, barraca e outros, que servem para melhorar o atendimento e solução dos problemas trazidos pelos consumidores.