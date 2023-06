CM/Futsal recebe o Sorocaba neste domingo pela Liga Nacional de Futsal

A equipe do Campo Mourão Futsal recebe neste domingo, às 11h, o Sorocaba/SP, pela Liga Nacional. A partida acontece na Arena UTFPR (Belin Carolo).

Um importante e difícil compromisso para o Carneirão, que conta com o apoio da torcida para vencer a equipe paulista. Os ingressos estão à venda no site tickey.com.br e na Marujo Sport.

Será o confronto do vice-líder, com 21 pontos, contra o 14° colocado, com 10 pontos. Precisando se recuperar na competição, Campo Mourão terá de superar além dos sorocabanos, também as ausências de atletas importantes do elenco. O fixo Lé cumprirá suspensão automática, enquanto Leo Costa segue como dúvida. Já o ala Douglinhas, que saiu lesionado contra o Foz Cataratas, será submetido à cirurgia e ficará fora por longo período.

Contudo, a confiança em um bom resultado permanece e, para isso, a equipe trabalhou forte nesta semana visando a preparação para a partida.