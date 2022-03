IAT identifica irregularidades em áreas de preservação ambiental com apoio aéreo da PM

O Instituto Água e Terra (IAT) identificou 17 pontos com irregularidades ambientais no Noroeste do Estado, especialmente em Áreas de Preservação Ambiental (APP). A fiscalização foi reforçada com apoio do Batalhão de Polícia de Operações Aéreas (BPMOA), fruto da parceria firmada entre os dois órgãos.

O convênio disponibiliza uma aeronave exclusiva para auxílio nas ações de fiscalização ambiental e agilização dos demais processos conduzidos pelo instituto. Os fiscais do IAT seguem com as emissões de autuações dos responsáveis pelos crimes ambientais identificados e os possíveis procedimentos para recuperação dessas áreas.

Foram dois sobrevoos, nos dias 17 de fevereiro e 05 de março, cobrindo toda a margem direita do Rio Ivaí. A fiscalização atingiu os municípios de Paraíso do Norte, Mirador, Planaltina do Paraná, Santa Mônica, Inajá, Paranapoema, Paranacity, Alto Paraná, Paranavaí, São João e Santo Antônio do Caiuá.

Nesses trajetos, em APPs, os fiscais do Escritório Regional do IAT em Paranavaí identificaram a existência de gados, a implantação de uma área de lazer sem autorização e uma trilha de motocross. Também foram encontrados corte de vegetação nativa de aproximadamente um hectare e a extração irregular de argila nas margens do rio.

“Esse trabalho de sobrevoo facilita e agiliza nosso trabalho, além de possibilitar a identificação de crimes em locais que por terra teríamos grande dificuldade. Nosso intuito é evitar que novos danos venham a ocorrer e comprometer nosso ecossistema regional”, disse o geógrafo do IAT Doraci Ramos de Oliveira.

INTEGRAÇÃO

De acordo com o comandante do BPMOA, coronel Julio Cesar Pucci, o trabalho integrado com a Sedest amplia as ações de fiscalização, liberação de licenças e todo o processo de proteção ao meio ambiente.

“O uso do helicóptero potencializa o patrulhamento na área de preservação ambiental e ajuda na identificação de áreas de desmate nas quais, muitas vezes, a aeronave chega a pousar para que os agentes do IAT verifiquem a situação e façam autuações, se for o caso”, explicou. “O apoio aéreo também agiliza a liberação das licenças, pois permite que os fiscais cubram uma grande área em um curto período de tempo, em vez de passarem horas em uma viagem por terra”.

O BPMOA presta apoio direto às ações conduzidas pelo Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde (BPAMB-FV), que atua na linha de frente no combate aos crimes ambientais, juntamente com o IAT.

APP

A Área de Preservação Permanente é um setor protegido, coberto ou não por vegetação nativa, conforme definição da Lei n° 12.651/2012. A proteção desses locais é voltada a preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, além de facilitar o fluxo gênico de fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

Para saber quais áreas são reconhecidas como APP, de acordo com a denominação do Ibama, basta clicar AQUI.

Agência Estadual de Notícias