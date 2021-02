Polícia Militar prende homem com drogas em Peabiru

Um homem de 50 anos foi preso com duas pedras de crack e quatro porções de cocaína, na cidade de Peabiru. O flagrante foi feito pela Polícia Militar, por volta das 22h30 de ontem, no jardim Requião 1, em Peabiru.

Os policiais faziam patrulhamento pelo bairro, quando viram o suspeito sair de uma residência conhecida como ponto de venda de drogas.

Feita a abordagem, os policiais localizaram em seu bolso, duas pedras de crack. Ele ainda havia jogado um objeto plástico, com quatro porções de cocaína, quando percebeu a viatura se aproximando. A droga também foi apreendida.

Ele confessou que é usuário de drogas. Quando a equipe ainda estava no local, o morador da residência passou em um Peugeot de cor azul, acompanhado do motorista. Ao consultar os dados dos dois ocupantes do veículo, os policiais verificaram que o morador da casa (passageiro do carro) tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça de Peabiru, por tráfico de drogas.

O veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio destacamento. Já os dois envolvidos foram encaminhados para a delegacia de Peabiru para as medidas cabíveis.