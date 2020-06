Peabiru tem 1ª morte por Covid e prefeito lamenta descuido da população

O novo coronavírus causou mais uma morte na região de Campo Mourão nesta terça-feira. Trata- se de uma idosa de 84 anos, da cidade de Peabiru. Ela estava internada há dez dias no hospital Santa Casa de Campo Mourão.

Foi a primeira morte no município de Peabiru e a 14ª a nível de Comcam. O prefeito Julio Frare lamentou a perda de uma das pioneiras da cidade e também criticou o relaxamento das pessoas com os cuidados de prevenção ao coronavírus.

“As medidas de segurança são rígidas em nossa cidade, mas infelizmente tem muita gente ainda levando na brincadeira. Até agora, óbito era só pela televisão, mas a partir do momento que uma pessoa conhecida na cidade morre, uma professora muita antiga, que todos conheciam em Peabiru, é preciso entender que estamos vivendo uma nova realidade”, diz o prefeito.

Ele revela que o novo decreto publicado no fim de semana já tornou as medidas mais rígidas de prevenção ao covid-19 na cidade. No entanto, admite que é impossível fiscalizar todos os atos de negligência das pessoas. “Tem gente que quando o comércio fecha, vai beber e festar em locais escondidos. Não tem como fiscalizar.”

A doença é preocupante em Peabiru. Além do óbito dessa quarta-feira, mais um morador da cidade está internado na UTI-Covid da Santa Casa. São 26 casos, sendo seis confirmados apenas nesta segunda-feira. Outros cinco são considerados suspeitos e 20 pacientes estão em isolamento domiciliar. Três estão curados e 45 foram descartados.