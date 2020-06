Integrado EAD está com inscrições abertas para processo seletivo

O Centro Universitário Integrado está com inscrições abertas para o processo seletivo para ingresso nos Cursos de Graduação na modalidade Educação a Distância (EAD). Os interessados poderão se inscrever por meio do site https://vestibular.grupointegrado.br/ead/vestibular. A avaliação é on-line e não há cobrança de taxa de inscrição.

Poderão se inscrever e concorrer às vagas do processo seletivo, candidatos que tenham concluído ou que venham a concluir até a data da matrícula, o ensino médio ou equivalente. A seleção dos candidatos será realizada mediante a realização da prova on-line.

Também é possível ingressar no Ensino Superior utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), neste caso o candidato precisa ter realizado a prova a partir do ano 2010 e não ter zerado na redação. Se preferir essa forma de ingresso, o candidato deverá efetuar a inscrição no site, marcando a opção de ingresso por meio da nota do “ENEM”. Além disso, portadores de diploma também não precisam participar do processo seletivo, podendo se matricular diretamente no curso escolhido.

O Integrado oferta, atualmente, 22 cursos na modalidade EAD, são eles: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Educação Física, Geografia, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão da Qualidade, Gestão de Cooperativas, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão do 3° Setor, Gestão e Desenvolvimento do Agronegócio, Gestão em Logística, História, Letras – Português, Marketing, Pedagogia, Pedagogia – 2ª Licenciatura, Processos Gerenciais e Secretariado Executivo.

Ao optar por um curso EAD, o estudante tem a possibilidade de estudar onde e como quiser, uma solução para quem prefere evitar deslocamentos ou já está no mercado de trabalho e tem uma rotina com horários apertados. Já em relação ao custo, as mensalidades dos cursos on-line podem ser até 65% mais baratas que as presenciais.

POLOS DE APOIO PRESENCIAL

A estrutura é um dos diferenciais da Educação a Distância do Integrado, que obteve a nota 5 na avaliação do Ministério da Educação (MEC), numa escala que vai de 1 a 5. Atualmente, a Instituição conta com polos de apoio presencial nas seguintes cidades do Paraná: Assis Chateaubriand, Campo Mourão, Cianorte, Colombo, Curitiba, Engenheiro Beltrão, Goioerê, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Terra Boa, Ubiratã e Umuarama.