Jovem de 21 anos fica ferida em colisão entre caminhoneta e motocicleta

Uma colisão envolvendo uma motocicleta Honda Titan 150cc e uma caminhoneta Chevrolet S10, deixou uma jovem de 21 anos, com ferimentos generalizados. Ela estava na garupa da moto pilotada por uma mulher de 27 anos.

O acidente ocorreu no início da tarde deste domingo, no semáforo da perimetral Tancredo Neves, cruzamento com a rua Araruna. O motorista da S10 dirigia pela rua Araruna sentido ao Centro da cidade, enquanto a moto seguia pela perimetral, sentido Lar Paraná saída para Maringá.

O motorista da caminhoneta contou que o sinal estava aberto e ele iniciou a travessia, momento em que a motocicleta bateu no veículo. A moto bateu entre o pneu dianteiro e o paralama da caminhoneta parando em pé.

As duas ocupantes da moto caíram e a jovem que estava na garupa reclamava de dores no punho direito, quadril e região lombar. Um médico que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos até a chegada do Siate. A vítima foi encaminhada para o hospital Pronto Socorro. A condutora da moto teve ferimentos leves.