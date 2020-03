Passageiro de ônibus é preso com aparelho que bloqueia sinal de GPS

O passageiro de um ônibus que seguia de Cascavel para Londrina, foi preso durante abordagem da Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru, no início da tarde desta quarta-feira. O flagrante ocorreu em frente ao posto rodoviário, na PR 317.

Na bagagem do homem, de 49 anos, os policiais apreenderam um aparelho Jammer (utilizado para neutralizar o sinal de GPS/GPRS rastreador via satélite), com 16 antenas, juntamente com cabos para acesso a bateria.

Durante a vistoria, os policiais apreenderam o equipamento em uma bolsa usada pelo detido, que mora em Peabiru. Ao ser indagado, ele relatou que pegou a encomenda em Cascavel, contendo também comprovante de depósito que seria do valor de R$ 3.400,00 para levar até a cidade de Maringa.

A entrega seria feita a um desconhecido. Pelo serviço, receberia a quantia de R$ 1.000,00. O homem, que já tem antecedentes por tráfico de drogas, recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil de Peabiru.