Dia de Campo reune agricultores familiares de Lunardelli e Barbosa Ferraz

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater, Sindicato Rural e a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo de Barbosa Ferraz, promoveram um “Dia de Campo” no dia 28 de fevereiro, sobre Meliponicultura, Apicultura e Agroindústria, no Sítio Condor, propriedade do agricultor familiar Sebastião Luiz de Campos Ramos. O evento contou com a participação de produtores rurais de Lunardelli e de Barbosa Ferraz, com apoio das respectivas prefeituras.

O principal objetivo foi fomentar complemento na renda dos produtores rurais, garantindo a ocupação da mão de obra familiar e contribuindo para a conservação da flora nativa e da segurança alimentar e nutricional.

Os produtores conheceram o processo de manipulação das caixas, extração do mel, centrifugação, separação sub-produtos, armazenagem, confecção melgueiras e como colocar cera alveolada nos quadros de ninho (3 e 4 linhas) com uso da técnica da cera no arame; Ouviram sobre a importância da limpeza e qualidade do mel, do reaproveitamento de produto em descarte. Também conheceram a diversidades de arvores existente na propriedade e entre elas o Eucalipto Arco-Íris que vem atraindo a atenção de vários produtores.

O anfritrião, Sebastião Luiz de Campos Ramos, explicou aos participantes que as abelhas são importantes na polinização, e podem ser criadas com tecnologia simples. Sendo dois grandes grupos/espécies que se destacam: a abelha com ferrão (Apis) e a abelha que não possuem ferrão (Meliponas). Ramos explicou que a cera alveolada é muito importante para a produção de mel, pelo fato de que minimiza o trabalho e gasto de energia das abelhas na produção dos favos.

Para a produtora Maria Alice Correa de Lunardelli, a visita permitiu conhecer novas técnicas desenvolvidas pelo proprietario do sítio, técnicas essas mais eficientes, práticas, rápidas e principalmente seguras, como por exemplo: a confecção de melgueiras utilizando carretilhas usadas para cortar e fechar massas de pastel, e cera aquecida em banho-maria.

Para os extensionistas Marcos Brito e Liliane Fonseca, que acompanharam os produtores de Barbosa Ferraz e Lunardelli, o conhecimento das abelhas é importante estratégia para manutenção do equilíbrio e da diversidade genética, e ajudar na conservação dessas espécies em seu habitat natural passa por um trabalho de sensibilização das pessoas, buscando o posicionamento correto dos indivíduos frente a questão ambiental.

Também esteve presente o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Barbosa Ferraz – Marcílio Pinto Barbosa – que encerrou o evento dizendo que a proposta de mesclar a atividade de meliponicultura nos policultivos vem ao encontro do grande desafio da atualidade, que é criar alternativas de sustentabilidade para comunidades rurais e que portanto estamos no caminho certo rumo ao desenvolvimento das pequenas propriedades.