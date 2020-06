Parceria garante proteção de minas com solo cimento em Peabiru

O trabalho da Extensão Rural do Estado Paraná através do IDR – (Iapar-Emater), em parceria com a prefeitura de Peabiru, tem garantido a recuperação e a qualidade da água em várias minas no meio rural do município.

Com o uso da técnica denominada “Solo Cimento”, a Emater proporciona o isolamento correto e cria uma situação ímpar que permite que seja feito o tratamento direto da água, com baixo custo e facilidade do processo, podendo ser efetuado de forma recorrente, mantendo assim a qualidade “potável” da água para consumo humano e animal nas propriedades.

“Desde o início dos trabalhos até este mês atingiremos um público do meio rural de 97 pessoas, diretamente, sendo 45% crianças, jovens e idosos. Tudo isso protegendo 16 minas individualmente ou agrupadas”, destaca Antônio Eduardo Egydio, do escritório do Instituto Emater de Peabiru

O processo é executado com aporte de verbas públicas, como o programa microbacias do governo de estado e a participação efetiva do poder público por meio dos extensionistas, com apoio das Secretárias Municipais de Agricultura e Meio Ambiente.

A Secretaria Municipal de Saúde também tem o papel fundamental de fazer as coletas e análises das águas que serão usadas para consumo humano “O objetivo é garantir a qualidade, principalmente em época de escassez hídrica como este ano e oferecer água de qualidade e quantidade para as famílias, reduzindo riscos de doenças associadas e assim melhorar a qualidade de vida no meio rural”, completa Egydio.