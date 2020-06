Prefeitura libera horário estendido do comércio nos dois próximos sábados

Atendendo a um pedido da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), em razão do Dia dos Namorados, a prefeitura liberou o funcionamento do comércio das 9h ás 17h, nos dois próximos sábados (6 e 13 de junho).

A decisão foi comunicada durante reunião do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus na manhã desta sexta-feira. O presidente da Acicam, Bem-Hur Berbet disse que os empresários cobravam o atendimento em horário especial por conta do Dia dos Namorados.

“Foi uma decisão importante para o comércio, mas com a ciência de que todos deverão manter as medidas de segurança. A saúde está em primeiro lugar”, disse Bem-Hur. Nos demais dias da semana o atendimento no comércio permanece das 10 às 16 horas.

Durante a reunião o coordenador geral da prefeitura, Carlos Alberto Facco, informou também que a fiscalização será mais rigorosa para os casos de descumprimento das normas estabelecidas em decretos para prevenção ao novo coronvavírus.

“Passados mais de 70 dias da implantação dessas exigências as pessoas já estão cientes do que pode e o que não é permitido. Encerramos a fase de orientação e passaremos a autuar”, declarou Facco,

A preocupação da administração aumentou por conta do número de casos considerando a estrutura de saúde disponível para atendimento.

Boletim da Covid-19 divulgado ontem, revela que a Santa Casa mantém quatro pacientes na UTI, sendo dois de Campo Mourão e dois da região.

São 59 casos confirmados, dez suspeitos, 45 monitorados e 45 recuperados, além de quatro óbitos.