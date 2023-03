Acidente entre motos deixa dois feridos em Campo Mourão

Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo as motos que ambos pilotavam. O acidente ocorreu no inicio da noite desta quarta-feira, 15, na rua Duque de Caxias, esquina com a rua das Glórias, região do Lar Paraná.

Segundo as informações, o condutor de uma Honda Biz, de 19 anos, subia a rua das Glórias e não parou no cruzamento. O outro motociclista, com uma Honda CG 160cc que transitava pela rua Duque de Caxias não conseguiu evitar o choque.

Com o impacto, ambos caíram e sofreram escoriações leves. Equipes do Siate e Samu foram acionadas encaminharam as vítimas ao hospital Pronto Socorro. A Polícia Militar também esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente.