Rapaz é vítima de tentativa de homicídio no Lar Paraná

Um jovem de 19 anos foi vítima de tentativa de homicídio no final da tarde desse sábado, no jardim Lar Paraná, em Campo Mourão. O crime ocorreu na rua Duque de Caxias, logo na entrada do bairro, próximo à rodoviária.

O atirador chegou em uma moto Honda Biz, parou perto do jovem na rua e começou a disparar. O rapaz correu e entrou em uma oficina para se proteger, mas foi perseguido pelo atirador, sendo ferido na região do rosto, braços e outras partes do corpo.

Em seguida o atirador fugiu do local e o jovem, apesar dos vários tiros recebidos, permaneceu consciente até receber atendimento do Samu.

Ele foi levado ao hospital Pronto Socorro. O autor do crime não foi localizado pela polícia.