Convidados especiais na reunião mensal da Acicam, nesta quarta

Será realizada nesta quarta-feira (29/10), a partir das 18h30min, no Auditório Marta Kaiser, a reunião mensal ordinária da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). O tradicional encontro do empresariado mouraõense, que sempre tem a participação também de autoridades e outras lideranças, será comandado pelo presidente da entidade, Francisco Viudes.

A ordem do dia para a reunião prevê a participação de dois convidados especiais. O advogado Dr. César Dallabrida Junior vai abordar o tema “Adequação a NR-1”. O outro convidado especial é Ricardo Zvolinski Bomgiorno, que vai discorrer sobre “Entendendo a IA: como usar com segurança, estratégia e resultados”.

Diversas outras questões de interesse do empresariado local serão tratadas no encontro que todos os meses reúne grande número de associados da entidade, autoridades do Município, dirigentes de outras instituições ligadas ao setor produtivo e representantes de órgãos de apoio às empresas. A pauta completa da reunião deverá ser divulgada nesta terça-feira.

CIDADE NATAL

Prossegue a comercialização dos kits da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2025”, promovida pela Acicam. Um grande número de empresas, de todos os portes, localizadas na área central da cidade e também nos bairros, já aderiu a campanha e seus clientes estarão concorrendo a prêmios neste final de ano.

Serão cinco mil raspinhas no valor de R$ 50,00 e mais 12 sorteios no valor de R$ 5 mil por meio da Loteria Federal.