Motorista morre ao bater violentamente contra poste em estrada rural de Peabiru

Um trágico acidente ocorrido no final da tarde deste domingo, 14, causou a morte de Davi de Matos, 34 anos, no município de Peabiru. O acidente aconteceu em uma estrada rural, próximo à Usina Ouro Branco, pouco depois das 18h.

Segundo as informações, Matos dirigia um VW/Gol em alta velocidade quando perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra um poste. Ele não usava o cinto de segurança e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez a retirada do corpo das ferragens do veículo para depois ser recolhido pelo IML de Campo Mourão. O homem estava sozinho no automóvel, que ficou completamente destruído. Conforme as informações, Matos tinha passagens pela policia, inclusive por um homicídio ocorrido em 2010 na antiga Prainha Humaiti, em Campo Mourão. Na época ele matou um segurança do local.