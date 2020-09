Motorista é preso com 20 fuzis em veículo na região

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Polícia Militar de Cianorte, apreenderam nesta segunda-feira, 20 fuzis em um fundo falso no porta-malas de um veículo, Sorento. O motorista foi preso.

A ocorrência foi registrada na PR-323. Ao suspeitar do nervosismo do motorista durante a abordagem, a equipe se dirigiu com ele e o veículo até o pátio da PM. Com a ajuda de um cão treinado, as armas foram localizadas.

Também foram apreendidos 24 carregadores e munição. O motorista disse aos policiais que pegou as armas em Guaíra e que pretendia transportá-las até São Paulo.