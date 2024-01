Morre professora de Peabiru envolvida em acidente na PRC-158

Vítima de um gravíssimo acidente ocorrido na noite de sábado, 13, na rodovia PRC-158, entre Campo Mourão e Peabiru, a professora Amália Padilha Sati, 67 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta terça-feira, 16, no hospital Santa Casa de Campo Mourão.

Ela morava em Peabiru, onde era muito conhecida, e deixa uma legião de amigos, todos consternados com sua partida. Amália estava em um veículo Fiat Siena, dirigido pela sua filha, de 34 anos.

Também viajavam no automóvel, duas netas de Amália, de 4, e 9 anos, filhas da motorista. Todas foram internadas no hospital Santa Casa de Campo Mourão. O Fiat Siena em que elas estavam bateu em um GM/Cruze.

De acordo com as informações, a motorista do Siena teria feito uma conversão para acessar o Posto Corujão e não percebeu a aproximação do Cruze. Com isso, o veículo atingiu em cheio a traseira do Siena.

A idosa sofreu uma parada cardiorrespiratória no local e as equipes do Samu e Corpo de Bombeiros procederam manobras de reanimação por cerca de meia hora.

Reanimada, ela foi encaminhada ao hospital Santa Casa, mas nesta terça-feira, acabou falecendo. A condutora e suas duas filhas também foram internadas, mas sem ferimentos graves.

O Cruze era dirigido por um rapaz de 22 anos, que estava acompanhado de sua mãe. Os dois veículos possuem placas de Peabiru. O velório acontece na Igreja Presbiteriana Renovada, e o sepultamento será nesta quarta-feira, 18, no cemitério de Peabiru.