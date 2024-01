Comerciante é morto a tiros em Mamborê

Um comerciante, de 51 anos, morador em Mamborê, foi morto a tiros no final da tarde desta terça-feira, 16. O crime ocorreu na avenida Paulino Ferreira Messias, próximo ao Estádio Municipal.

A vítima, identificada por Ademir Mendes de Lara, estava sentada em frente ao seu estabelecimento comercial quando o atirador parou um veículo Chevrolet Montana, a cerca de 50 metros do local.

Ele teria descido do carro e caminhado em direção ao comerciante, quando efetuou os disparos. Depois, retornou ao veículo e foi embora. Ademir Saruva, como era muito conhecido na cidade, morreu no local.

Policias civis e militares, e também a Polícia Científica, foram acionados e o corpo será recolhido pelo IML de Campo Mourão, após a perícia no local do crime. Foi o primeiro homicídio do ano em Mamborê.