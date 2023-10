Mais investimentos para o aeroporto de Campo Mourão

Construído por volta da década de 40 do século passado, o aeroporto municipal “Coronel Geraldo Guia de Aquino”, de Campo Mourão, vem recebendo diversas melhorias e investimentos por parte da prefeitura na atual gestão. Em administrações anteriores, o aeroporto local chegou a ser interditado pelos órgãos federais competentes por deficiências e irregularidades.

Atualmente, o aeroporto de Campo Mourão está ganhando uma nova estação para embarque/desembarque de passageiros e a via de acesso ao local está sendo completamente remodelada. Também está sendo construída nova cerca de isolamento de toda a área e várias outras melhorias encontram-se em fase de execução.

Agora a prefeitura abriu licitação destinada a contratação de empresa para oferecer assessoria técnica especializada para a execução dos serviços de acompanhamento e orientação técnica ao operador do aeroporto municipal, direcionando as ações a serem implementadas para regularização da gestão e administração aeroportuária, em conformidade com as normas estabelecidas pela Anac e demais legislação. O pregão eletrônico está marcado para o dia 1 de novembro, às 14 horas.

O aviso da licitação foi republicado na última edição do Órgão Oficial Eletrônico do Município e divulgado também pelo Observatório Social do Brasil (OSB/Campo Mourão).

EXCLUSIVO

Também no dia 1 de novembro, às 9 horas, a prefeitura de Campo Mourão realiza pregão eletrônico destinado a contratação de empresa especializada para serviços de plotagem, traço e imagem, xerox, scanner por metro e encadernações para o atendimento das secretarias municipais. Apenas microempresa, com sede em Campo Mourão, podem participar da licitação.