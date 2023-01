Mulher capota veículo e fica gravemente ferida na PR-465

A motorista de um GM/Celta ficou gravemente ferida ao capotar o veículo na rodovia PR-465, entre Peabiru e Araruna, no início da tarde deste sábado, 7. A vítima, que não teve a identidade e idade divulgada, mora em Campo Mourão.

Segundo as informações, ela perdeu o controle da direção, e o veículo acabou capotando, ficando com os pneus para cima. Presa nas ferragens, ela foi socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu, além do Aeromédico que a encaminhou ao hospital.

O Corpo de Bombeiros teve bastante dificuldades para retirar a vítima das ferragens. A rodovia é estreita e não tem acostamento. A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru esteve no local e interditou a pista para facilitar o atendimento das equipes de socorro.