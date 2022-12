Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio no Lar Paraná

A equipe de investigação da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão prendeu nesta segunda-feira, o acusado de tentar matar um homem de 52 anos com uma facada no tórax, no Lar Paraná.

Ao iniciar as investigações, os policiais coletaram várias informações sobre o suspeito e, nesta manhã, ele foi localizado em uma residência na rua Licínio Rodrigues dos Santos.

De imediato após a abordagem o homem de 54 anos confessou a autoria do crime, afirmando ter motivação passional. Diante dos fatos o homem foi conduzido pela equipe de investigação até a delegacia para as providências da polícia judiciária.